Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlenecek - Son Dakika
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Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlenecek

6 saat önce

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle zamanlarını evde geçiren çocuklara özel olarak 'Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlenecek.

Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlenecek, System.String[]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle zamanlarını evde geçiren çocuklara özel olarak 'Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlenecek.

5,6,7 ve 8 nci sınıf öğrencilerin katılabileceği yarışmada 23 Nisan'a özel olarak hazırlanacak bayraklı ve balonlu dekorlar önünde seslendirilecek şiirleri gönderen öğrenciler arasında yapılacak değerlendirmede, 23 Nisan ile vatan ve bayrak sevdasını en iyi şekilde anlatanlara para ödülünün yanı sıra satranç takımı hediye edilecek.

Öğrenciler çektikleri videoları en geç 21 Nisan 2020 Salı Gününe kadar yesilyurtyeksam@gmail.com adresine gönderebilecek. 22 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye giren öğrencilerin isimleri 23 Nisan 2020 tarihinde yesilyurtbel.tr adresinden açıklanacak. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiler 0538 854 79 47 nolu iletişim hattından öğrenilebilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının özüne ve ruhuna yakışan bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak ta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu özel ve değerli bayramı evlerinde aynı coşku ve heyecanla kutlamaları için 'Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlemeye karar verdik. Dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de can kayıplarına yol açan (Covi-19) salgını nedeniyle zamanlarını evde geçiren çocuklarımızın 23 Nisan heyecanını aynı seviyede yaşamalarına imkan tanımak adına toplumda farkındalık oluşturan bir etkinliğin altına imza atacağız. Yarışmamızın temel amacı; sahip olduğumuz şanlı tarihimizi bilerek, çok zor şartlarda kazanılmış bir zaferin sonucu olan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, toplumsal barışı sürekli kılarak aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerlemek için geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza, bu kutsal duyguları aşılamaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çınar, verecekleri ödülleri de açıklayarak, "Yarışmada birinci olana bin TL, ikinci olana 750 TL., üçüncü olana 500 TL., mansiyon dalında ise üç öğrencimize 250 TL. para ödülü vereceğiz. Bununla birlikte yarışmaya katılan her öğrencimize satranç takımı göndereceğiz. Yarışmanın şartnamesini aşağıda beyan ediyoruz. Yarışmayla ilgili bilgi almak isteyen velilerimiz ve öğrencilerimiz 0538 854 79 47 nolu telefonu arayabilirler. Bu arada çekilen videolar, 23 Nisan 2020 tarihinde TRT'de yayımlanacak olan bayram özel programına da gönderilecektir. Tüm çocuklarımızı bu özel ve anlamlı günde okuyacakları şiirlerle yarışmaya katılmaya davet ediyorum " diye konuştu. - MALATYA

23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:53 Kaynak: İHA

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