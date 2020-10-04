Evde 42 kaçak göçmen bulundu - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir eve yapılan baskında 42 kaçak göçmen bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde 42 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Göçmenleri barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı. 3 kişi hakkında, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu ile soruşturma başlatıldı. 42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.