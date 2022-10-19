Evde 530 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Evde 530 litre sahte içki ele geçirildi

19.10.2022 12:52
Evde 530 litre sahte içki ele geçirildi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde jandarmanın eve düzenlediği baskında 532 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde jandarmanın eve düzenlediği baskında 532 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıdere Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, dün eve operasyon düzenledi. Jandarmanın aramasında sahte olduğu belirlenen 530 litre şarap ve 2 litre viski ile 15 kilogram anason ele geçirildi. Evde bulunan T.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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Aydın 3. sayfa haberi... Bozdoğan'da 530 litre el yapımı içki ele geçirildi Aydın 3. sayfa haberi... Bozdoğan'da 530 litre el yapımı içki ele geçirildi

Bozdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde 530 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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