Evde 530 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıdere Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, dün eve operasyon düzenledi. Jandarmanın aramasında sahte olduğu belirlenen 530 litre şarap ve 2 litre viski ile 15 kilogram anason ele geçirildi. Evde bulunan T.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Bozdoğan, Güncel, Son Dakika

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