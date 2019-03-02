Evde Aç ve Soğukta Annelerinin İşten Gelmesini Bekleyen 2 Çocuğun Hali Yürek Burkuyor

Babaları madde bağımlısı olan ve anneleri de çaycılık yapan biri 3,5 diğeri ise henüz 2,5 yaşında olan iki çocuğun evde aç ve soğukta annelerinin işten gelmesini beklemeleri yürek burkuyor.

Babaları madde bağımlısı olan ve anneleri de çaycılık yapan biri 3,5 diğeri ise henüz 2,5 yaşında olan iki çocuğun evde aç ve soğukta annelerinin işten gelmesini beklemeleri yürek burkuyor.



Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan mahallesi 51 nolu sokak no 24'te ikamet eden ve 5 yıldır evli olan Bahar A. 2 çocuğuna ve evine bakmak için sabah 6 da bir atölyede çaycılık yapmaya başlıyor. Biri 3,5 diğeri ise henüz 2,5 yaşında olan kız çocukları kiralık olan evlerinde tek başına evde aç ve soğukta annelerinin gelmesini bekliyor. Çocukların babası madde bağımlısı olması nedeniyle hastanede tedavi gördüğü için aileye herhangi bir katkıda bulanamıyor.



Çocukların soğuktan dudakları titriyor



Çaresiz anne komşularının yardımıyla hayata tutanmaya çalışırken, komşuların kaydettiği görüntü ise yürek burkuyor. Soğuktan dudakları titreyen çocukların anneleri ise, yetkililerden kendisine yardım elinin uzatılmasını bekliyor. - GAZİANTEP

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