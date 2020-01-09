Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi - Son Dakika

Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

6 saat önce

HATAY'da düzenlenen operasyonda bir evde özel eğitimli köpek ile yapılan aramada 25 kilo 750 gram esrar, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi, System.String[]

HATAY'da düzenlenen operasyonda bir evde özel eğitimli köpek ile yapılan aramada 25 kilo 750 gram esrar, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde merkez Antakya ilçesinde belirledikleri Suriye uyruklu H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 'Akrep' isimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 133 paket halinde 25 kilo 750 gram esrar ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ev sahibi H.A. ile beraberindeki Suriye uyruklu A.C. ve I.M., gözaltına alındı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti
Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar

Son Dakika Haberleri
00:19 Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
00:16 Ankara ankara'da silahlı saldırı 1 ölü - Son Dakika
00:16 Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri - Son Dakika
00:14 Etiyopya, Mısır ve Sudan arasındaki "Hedasi Barajı müzakereleri" başarısız oldu - Son Dakika
00:12 Başkentte araçtan açılan ateş sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
23:34 ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
22:10 Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 00:24:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]