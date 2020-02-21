Evde alkol alıp uyudu, yatağında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde alkol alıp uyudu, yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Evde alkol alıp uyudu, yatağında ölü bulundu

6 saat önce

ANTALYA'da evinde bir yakınıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol alan Erol Tolaman (55), yatağında ölü bulundu.

Evde alkol alıp uyudu, yatağında ölü bulundu, System.String[]

ANTALYA'da evinde bir yakınıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol alan Erol Tolaman (55), yatağında ölü bulundu.

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde Erol Tolaman, akrabası olan M.T ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol aldıktan sonra uykuya daldı. Öğle saatlerinde uyanan M.T., Erol Tolaman'ı uyandırmak istedi. Tolaman'n hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden M.T., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Tolaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Tolaman'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.


Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren eski eşi kendini böyle savundu: Kafasını 10-15 kez vurmadım, o kadar vursaydım o anda ölürdü
Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti 67 yaşındaki yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:34:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde alkol alıp uyudu, yatağında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]