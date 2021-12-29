Eve düzenlenen operasyonda 233 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Eve düzenlenen operasyonda 233 litre sahte alkol ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri evinde alkol üretimi yaptığı iddia edilen bir şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 233 litre sahte alkol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manavgat İlçesi, Emek mahallesinde ikamet eden, C.S. isimli şahsın evinde alkol üretimi yaptığı ihbarı alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü, Manavgat Kom Timi, Side Jandarma Komutanlığı ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte alkolle mücadele kapsamında şüpheli şahsın ikametine düzenlenen operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 145 litre alkol, 83 litre etil alkol, 5 litre alkol aroması ile 25 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Operasyonda, 1 adet cep telefonu olmak üzere toplamda 233 litre sahte alkol ele geçirilmiş oldu. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.