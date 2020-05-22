Evde artan tüketim ve yükselen sipariş trendi, gıda sektörünün dinamosu olacak - Son Dakika

Evde artan tüketim ve yükselen sipariş trendi, gıda sektörünün dinamosu olacak

Türkiye'de 14 Nisan'dan bu yana yayılma hızı kontrol atlına alınan, 24 Nisan'da ise ilk kez hastalığı yenenlerin yeni vaka sayısını geçtiği Covid-19 salgını, ekonomide ve sosyal hayatta "yeni normal" döneme geçiş hazırlıklarını hızlandırıyor.

Evde artan tüketim ve yükselen sipariş trendi, gıda sektörünün dinamosu olacak, System.String[]

Türkiye'de önemli bir ekonomik hacme sahip yeme-içme sektörü ise, yeni döneme ilişkin hazırlıklarını hızla sürdürürken, Covid-19'dan en az etkilenen sektörler arasında yer alması nedeniyle de sektör temsilcilerinin yüzlerini güldürüyor.

Covid-19 öncesinde yeme-içme trendinde ev dışı tüketime 2019'da 110 milyar TL harcayan Türkiye'de trend, hane halkı tüketimde ve dışarıdan yeme-içme talebinde artışa dönüştü. Türkiye'nin "yeni normal" koşulları göz önüne alındığında, sektörün ivme kazanmasının 2021 yılını bulacağını belirten WorldFood Istanbul Fuarı Direktörü Semi Benbanaste, özellikle dışarıda yeme-içme sektörü ile oteller ve konaklama tesislerinin kapasitelerinin 2021 yılı itibariyle artacağını söyledi:

"Gıda sektörünün zorunlu harcama kalemleri arasında yer alması nedeniyle Covid-19 salgınının yarattığı talep çöküşünden en az etkilenecek sektör olacaktır. Bu nedenle diğer tüm sanayilerde önemli bir üretim düşüşü beklenirken, gıda ve içecek sanayilerinde üretim artışları gerçekleşecektir. 2020 ve 2021 yıllarında gıda ve içecekler sanayisinin önemi kritik düzeyde olacaktır."

Artan Gıda Güvenliği Hassasiyeti ve Türkiye'nin Potansiyeli

Covid-19 salgınını ülkelerde gıda güvenliği konusunu öncelik sıralamasında yukarı taşıdığını hatırlatan Benbanaste, "Önümüzdeki dönemde ülkeler tarım ve gıda ürünleri ihtiyaçlarını daha çok kendi ülkelerinden karşılamaya yöneleceklerdir. Yurtiçinde üretimin arttırılması, en azından kritik alanlarda yeterli üretim yapılması ön plana çıkacaktır," dedi. Benbanaste; ülkelerin tarım üretiminde birçok kısıtları olduğunu da hatırlatırken, bu nedenle de tarım ve gıda ürünlerinin ticaretinin artış trendinde devam edeceğini ekledi:

"Türkiye özellikle gelişmiş gıda ve içecekler sanayi ile yeni dönemde yeniden yapılanacak olan gıda tedarik zincirleri içinde kendisine ilave alanlar bulacaktır. Özellikle AB pazarı ile yakın ve komşu ülke pazarları, gıda tedarik güvenliklerini sağlamak için Türkiye'den daha çok çeşit ve miktar ithalat yapacaktır. Özellikle Covid-19 döneminde bazı önemli ülkelerin tarım ve gıda ürünlerine ihracat yasakları getirmeleri Türkiye gibi alternatif tedarikçilerin önemini arttırmıştır. 2-5 Eylül tarihleri aralığında TÜYAP'ta bu yıl 28'incisi gerçekleştirilecek WorldFood Istanbul'da sektör temsilcilerimizi 'yeni normal'e hazırlarken, gıda güvenliği başta olmak üzere öne çıkan konu başlıklarında gelişecek trendlere ilişkin sektör temsilcilerimize rehber olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin sahip olduğu avantajı artırmak için, 2018 yılından bu yana tüm fuarlarda kullandığımız Hyve Connect uygulamamız da dahil olmak üzere, yeni dönem iş modelleri ile yerli - yabancı katılımcılarımızı fuar ziyaretçileri ve yabancı alıcılar ile buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin lezzetlerini, sektör temsilcilerimizin kabiliyet ve ürünlerini, bölgeye ve dünyaya WorldFood Istanbul aracılığı ile ulaştırmaya devam edeceğiz."

2019'da 45 Ülkeden, 500 Katılımcı ve 20 Bini Aşkın Ziyaretçi

27. WorldFood Istanbul Fuarı'nda 45 ülkeden, 500 katılımcı ve 20,746 ziyaretçi ağırlanırken, bir önceki yıla göre yüzde 29'luk bir büyüme ile 2019'u kapattı. Uluslararası ziyaretçi oranında ise yine bir önceki fuara göre artış yüzde 87 oldu. 27. WorldFood İstanbul'da İHBİR ile birlikte düzenlenen, sektör oyuncularına yeni alım, iş, iş geliştirme ve ortaklık fırsatları sunan Alım Heyeti Programı ile; Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Hollanda ve A.B.D gibi hedef pazar olan birçok ülkeden 100'ün üzerinde yabancı profesyonel alıcı ağırlandı. Fuarda katılımcılar ile alıcılar arasında 3.000'in üzerinde B2B toplantı gerçekleştirilerek yeni iş birliklerine imza atıldı.

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 12:10 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi Evde artan tüketim ve yükselen sipariş trendi, gıda sektörünün dinamosu olacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir         
11:48
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı         
11:46
Kimi Brezilya'da kimi Uzak Doğu'da yetişiyor! Dünyanın en ilginç 10 meyvesi Kimi Brezilya'da kimi Uzak Doğu'da yetişiyor! Dünyanın en ilginç 10 meyvesi         
11:39
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti         
11:26
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler         
11:17
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama         
11:13
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor         
11:09
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi         
10:54
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor         
10:53
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu         
10:52
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum         
10:50
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi         
10:46
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı         
10:46
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor         
10:36
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak         
10:34
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi 5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi         
10:30
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı         
10:21
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı         
10:19
Halfeti değil Kars! Suya gömülen köyden geriye sadece minare kaldı Halfeti değil Kars! Suya gömülen köyden geriye sadece minare kaldı         
10:18
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı         
10:17
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk         
10:14
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor         
10:13
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır         
10:13
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim         
10:12
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı         
10:10
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak         
10:03
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu         
09:59
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim         
09:55
20 cm'lik mıh kafatasını kırıp beynine saplandı! Yine de yaşam mücadelesini bırakmadı 20 cm'lik mıh kafatasını kırıp beynine saplandı! Yine de yaşam mücadelesini bırakmadı         
09:42
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 12:26:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde artan tüketim ve yükselen sipariş trendi, gıda sektörünün dinamosu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]