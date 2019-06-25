Evde av tüfeği ile intihar etti
26 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Hıdır Ö. (55), evde av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:42 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Halfeti
ilçesinde, Hıdır Ö. (55), evde av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Halfeti'ye bağlı Salmanlı Mahallesi'nde yaşayan Hıdır Ö., yalnız bulunduğu evinde av tüfeğini çenesine dayayıp ateşledi. Silah sesi üzerine eve gelen komşuları Hıdır Ö.'yü kanlar içinde bulunca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Hıdır Ö.'nün öldüğünü belirledi. Hıdır Ö.'nün cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Şanlıurfa
Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım
Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı
Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı