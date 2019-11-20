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Evde bakıcısı tarafından ölü bulundu

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz (74), evinde bakıcısı tarafından ölü bulundu.

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz (74), evinde bakıcısı tarafından ölü bulundu.

Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki apartmanının alt katındaki dairede yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz'ın bakıcısı sabah eve geldi. Bakıcısı, Mükerrem Yılmaz'ı evin yatak odasında yerde hareketsiz yattığını görünce komşulara haber verdi. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Mükerrem Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.Yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Mükerrem Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
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