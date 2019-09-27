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Evde bakım hastalara moral oluyor

16 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi'nden hizmet alan 68 yaşındaki Galip Bayrak'ı evinde ziyaret etti.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi'nden hizmet alan 68 yaşındaki Galip Bayrak'ı evinde ziyaret etti. Bayrak'a moral olan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak, hastaların hayatını kolaylaştırmak adına gayretle çalıştıklarını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren 'Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi' ile 17 ilçede Bursalıların yanında oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların da yüzleri gülüyor. Başkan Alinur Aktaş, 2018 yılından bu yana evde hasta bakım desteği alan Galip Bayrak'ı evinde ziyaret ederek, "Geçmiş olsun" dedi. Bayrak ile sohbet eden ve sağlık durumuyla ilgili bilgiler alan Başkan Aktaş, "Galip abi, 68 yaşında, emekli, demans hastası. Şeker hastalığından dolayı da sol ayakta bir kesik söz konusu. Bir taraftan hastalıkla mücadele ederken, bir taraftan da yaşam mücadelesini devam ettiriyor" dedi.


Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık hizmetlerini kentin tüm ilçelerine ulaştırdığını söyleyerek, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmetleriyle 17 ilçemizde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar arı gibi koşturuyor. Birimimize müracaat eden hastaların tedavilerine, hastanelere nakliyelerine ve rahatsızlıklarının takibine kadar her türlü sağlık hizmetiyle hemşerilerimize destek olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.


Zaman zaman hastaları evlerinde ziyaret ettiğini de anlatan Başkan Aktaş, evde sağlık hizmetinden faydalanan Galip Bayrak'ın memnuniyetinden dolayı mutlu olduğunu söyledi ve Bayrak'a acil şifalar diledi.


Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla Türkiye'de sağlık sisteminin çok güçlü bir yapıya ulaştığını ifade eden Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hastaların hayatını kolaylaştırmak için büyük gayret gösterdiklerini vurguladı. Galip Bayrak, rahatsızlığından dolayı destek aldığı 'Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri'nden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay da Başkan Aktaş'a ziyarette eşlik etti. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:53 Kaynak: İHA
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