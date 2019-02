Evde Bakım Hizmeti Ahmet Amcaya İlaç Oldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmeti, 80 yaşındaki Ahmet Can'ın hayata tutunmasını sağladı.

Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetiyle yardım elini uzatıyor. İzmit Zabıtan Mahallesi'nde oturan, 7 ay önce eşini kaybeden 80 yaşındaki Ahmet Can'ın tüm bakımlarını Evde Bakım ekipleri gerçekleştiriyor.



Eşi vefat edince yalnız yaşamaya başlayan Ahmet Amca, kendisinin de sağlık sorunları yaşaması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetine başvurdu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında Evde Bakım Hizmeti almaya başlayan Ahmet Can, evinin tüm temizliği yapılıyor ve sıcak yemek alıyor.



Verilen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren fabrika emeklisi Ahmet Can, "Benim hanımım vefat edince Belediyemize başvurduk, Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemiz bana yardımcı oldu. 10 günde bir evimize 3 bayan personel gelip, evimizin genelini temizliyor. Hafta da 3 gün, 2 koli 36 kap yemeğimiz geliyor. Devletimizden, milletimizden, belediyemizden ve Başkanımızdan Allah razı olsun tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Ahmet Can, "Eşim vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başladım, komşular da pek ziyaret etmiyorlar. Büyükşehir Belediyesi ve çalışanları olmasaydı, burada çok perişanlık yaşayacaktım. Yemek de yapamıyorum ve iyice ağırlaştım. Allah Büyükşehir Belediyemizden razı olsun. Geliyorlar, evimizi temizliyorlar ve yemeğimiz geliyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

