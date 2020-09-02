Evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmeti ekipleri, 5 yıl önce felç geçirdiği için yatağa bağımlı olan Sebiha Akay'ı, her hafta evinde ziyaret ederek kişisel bakımını yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen evde bakım hizmeti vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 5 yıl önce felç geçirdiği için yatağa bağımlı olan Sebiha Akay da öz bakım hizmeti alıyor.

Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların öz bakımını yapan ekipler, ihtiyacı olan vatandaşların evlerini de temizliyor.

Sebiha Akay'ın eşi Necmettin Akay (81), yaptığı açıklamada, 3 çocuğuyla eşine baktıklarını belirtti.

-"Devletimiz bizi düşünüp, her hafta hizmetimize geliyor"

Eşi Sebiha Akay yatağa bağımlı kaldığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmetinden yararlandığını belirten Necmettin Akay, şunları kaydetti:

"Eşim 5 yıl önce felç geçirdi. 5 yıldır biz bakıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin evde bakım hizmetinden yararlanıyoruz. Her hafta geliyorlar, gelmeden evvel evde miyiz diye haber veriyorlar. Buraya gelip evde bakım hizmetlerini yapıyorlar. Ertesi gün de telefon acıyorlar. Memnun musunuz diye soruyorlar. Nasıl memnun olmayalım. Devletimiz bizi düşünüp, her hafta hizmetimize geliyor. Bundan daha üstünü olamaz. Hanımım rahatsız olduğu zaman şurada telefon numaram var. Ambulans için telefon ediyorum. Ben hanımı hazırlayana kadar ambulans evin önüne geliyor. Devlet ambulans gönderiyor. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasta nakil araçları ile eve geri dönüyoruz. Ne güzel hizmet. Vesile olan herkesten Allah razı olsun."