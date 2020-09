Evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Evde Bakım Hizmetinden faydalanan 81 yaşındaki Necmettin Akay, "Ben böyle hizmet görmedim, Allah vesile olanlardan razı olsun" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile sosyal belediyecilik hizmetleri alanında çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile yardım elini uzatıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her hafta periyodik olarak hastaları ziyaret ediyor ve öz bakımını yapıyor. Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor. Yapılan hizmet ile vatandaşların yüzleri gülüyor.

Kocaeli'de yaşayan Akay çifti, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen Evde Bakım Hizmetinden yararlanıyor. 5 yıl önce felç geçirdiği için yatağa bağımlı olan Sebiha Akay'ın öz bakımı Evde Bakım Hizmeti personelince gerçekleştiriliyor. Eşinin 5 yıldır felçli olduğunu belirten 81 yaşındaki Necmettin Akay, hizmetin kendileri için büyük bir nimet olduğunu kaydetti.

3 çocuğuyla eşine baktıklarını ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmetinden yararlandığını dile getiren Necmettin Akay, "Eşim 5 yıl önce felç geçirdi. 5 yıldır biz bakıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmetinden yararlanıyoruz. Her hafta geliyorlar, gelmeden evvel evde miyiz diye haber veriyorlar. Buraya gelip evde bakım hizmetlerini yapıyorlar. Ertesi gün de telefon açıyorlar. 'Memnun musunuz?' diye soruyorlar. Nasıl memnun olmayalım. Devletimiz bizi düşünüp, her hafta hizmetimize geliyor. Bundan daha üstünü olamaz. Hanımım rahatsız olduğu zaman şurada telefon numaram var. Ambulans için telefon ediyorum. Ben hanımı hazırlayana kadar ambulans evin önüne geliyor. Devlet ambulans gönderiyor. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasta nakil araçları ile eve geri dönüyoruz. Ne güzel hizmet. Vesile olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kendine bakamayacak, günlük yaşam aktivitelerini karşılayamayacak durumdaki bakıma muhtaç kişileri kapsayan hizmet kapsamında yatağa bağımlı ve geçici durumda sağlık sorunları yaşayan vatandaşlara elektrikli hasta karyolası ve yatağı da veriliyor. - KOCAELİ