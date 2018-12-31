Evde Bakım Hizmetleri Hastaları Mutlu Etti

Van Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılara evde bakım hizmeti veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılara evde bakım hizmeti veriyor.



Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kentte yardıma muhtaç hasta ve yaşlılara ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 2 bin yardıma muhtaç insana ulaştı. Hastalara haftanın belirli günleri evlerine gidilerek hasta nakil ve bakım hizmeti verildi.



Geçirdiği beyin kanaması sonucu 6 yıldır yatalak olan 58 yaşındaki 13 çocuk babası Ahmet Erol da haftanın iki günü evinde sağlık ekiplerince kontrol ediliyor.



Pansumanları yapan Erol'un 22 yaşındaki oğlu Ersin Erol, yapılan uygulamadan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek belediyeye teşekkür etti.



Sağlık İşleri Daire Başkanı Selim Elhansu, yaptığı açıklamada, doktor, 3 hemşire, 2 acil tıp teknisyeni, yaşlı bakım teknikeri, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, 2 ambulans, 3 ambulans şoförü ile hizmet verdiklerini belirterek, "Hastalarımızın tedavisi için haftanın belirli günlerinde evlerine giderek tedavilerini yapıyoruz. Yine bu hastaların hastaneye ulaşımlarında da ambulans desteği sunuyoruz. Yaptığımız hizmetten hastalarımız ve hasta yakınlarımız çok memnun. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızda (0432) 222 12 34 numaralı hattı arayarak bize müracaatta bulunabilirler." dedi.

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