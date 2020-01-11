Evde bakım ile yaşlıların yüzü gülüyor - Son Dakika

Yalnız ve bakıma muhtaç yaşlıların sosyal ihtiyaçlarını karşılayan Ümraniye Belediyesi ekipleri, evinden çıkamayan yaşlıların da evine kadar giderek tıraşlarını yapıyor. Aldıkları bu destek ve yardım ile bakıma muhtaç yaşlıların yüzü gülüyor.



Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Yaşlı Bakım Hizmetleri ekiplerinin yaşlılar için yaz kış demeden yaptığı aralıksız hizmetler, bu soğuk kış günlerinde yürekleri ısıttı. Aile sıcaklığında yaşlıların tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan ekipler, yaşlılara ayrıca evde temizlik ve tıraş hizmeti de veriyor. Evinden çıkamayacak durumda olan yaşlıların evlerine kadar giderek tek tek tıraş eden ekipler, evinden çıkabilecek durumda olanları da alarak Ümraniye Belediyesi'nin araçları ile kuaföre götürüyor.



Yaşlı Bakım Hizmetleri ekiplerinin dikkat çeken hizmetlerinden biri olan yaşlılara yönelik tıraş hizmetinin bir günü kamera kayıtlarına yansıdı. O hizmetten alan 70 yaşındaki yaşlılardan biri olan KOAH hastası Cemalletin Kaşut, evinde ziyaret edilerek tıraş edildi. Makineye bağlı olarak yaşayan Cemalettin Kaşut'a önce hatrını soran ekipler, daha sonra hazırlayarak tıraş etti. Belediyenin verdiği bu hizmetten memnun olduğunu belirten Cemalettin Kaşut, "Hizmetten memnunum. Sağolun, Allah razı olsun. Çok çok memnunum" şeklinde konuştu.



Yine yalnız yaşayan ve Yaşlı Bakım Hizmetleri ekipleri tarafından bir çok ihtiyacı karşılanan 69 yaşındaki Ahmet Yılmaz da evinde tıraş edildi. Bu ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ahmet Yılmaz, "Ben belediyeden çok memnunum. Benim erzağımı veriyor, yiyeceğimi veriyor, tıraşımı yapıyor ve her türlü ihtiyacımı karşılıyor. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.



Uzun yıllardır tek başına yaşayan 70 yaşındaki Recep Göktaş ise evinden alınarak kuaföre götürüldü. Göktaş'ın kuaförde saç ve sakal tıraşı yapıldı.



Belediyenin Yaşlı Bakım Hizmetleri birimine gönüllü olarak destek veren kuaför Ömer Aydın da haftanın bir gününü yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara tıraş için ayırıyor. Kuaför Ömer Aydın, "Bu hizmete katılmaktan öncelikle çok memnunum. Çünkü yaşlılara, büyüklerimize, engellilerimize, özellikle şehit yakınları ve gazilerimize böyle bir hizmet verdiğim için öncelikle belediye başkanımız İsmet Yıldırım'dan Allah razı olsun diyorum. Böyle bir fırsatı bize de sundu. Yaşlıları ve engellileri yerlerinde tespit edip tıraş ediyoruz. Onların duası zaten bize yeter" dedi.



Yaşlı Bakım Hizmetleri ekiplerinin yaşlılara yönelik bu çalışması gün boyunca sürüyor. - İSTANBUL