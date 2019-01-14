Evde Bakım" Karda da Devam Etti
1 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen evde bakım hizmeti zorlu kış şartlarında da devam etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından sürdürülen evde bakım hizmeti zorlu kış şartlarında da devam etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmetini özellikle yüksek kesimlerde yağan yoğun kar yağışı olduğu bu günlerde de aralıksız devam ettiriyor. Kar
yüksekliğinin 1 metreyi aştığı köylere kadar kentin en ücra bölgelerine ulaşılan hizmet ile hastaların öz bakımı ve ev temizlikleri yapılıyor.
Evde Bakım Hizmeti'nde yararlanan ailelerden birisi de Aslim Ailesi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri olan Avluburun Mahallesi'nde yaşayan Aslım ailesine, kalınlığının yarım metreyi aştığı bölgeye giden ekipler zor şartlar altında olsa da ulaştı. 1,5 yıldır yatalak olan Mürvet Aslım'ın yardımına evde bakım hizmeti ekipleri koşuyor. Mürvet Aslım'ın evine giden ekipler, hastanın öz bakımını yaptı. - KOCAELİ
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:05 Kaynak: İHA
Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı
Kar Yağışının Esir Aldığı Karlıova'da Öğrenciler 18 Günlük Tatilin Ardından Ders Başı yaptı
"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı, Ürettikleri Altın İçin Çorum'a Gelecek