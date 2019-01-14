Son Dakika Haberleri: Evde Bakım" Karda da Devam Etti

Evde Bakım" Karda da Devam Etti

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen evde bakım hizmeti zorlu kış şartlarında da devam etti.

Evde Bakım
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen evde bakım hizmeti zorlu kış şartlarında da devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmetini özellikle yüksek kesimlerde yağan yoğun kar yağışı olduğu bu günlerde de aralıksız devam ettiriyor. Kar yüksekliğinin 1 metreyi aştığı köylere kadar kentin en ücra bölgelerine ulaşılan hizmet ile hastaların öz bakımı ve ev temizlikleri yapılıyor.

Evde Bakım Hizmeti'nde yararlanan ailelerden birisi de Aslim Ailesi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri olan Avluburun Mahallesi'nde yaşayan Aslım ailesine, kalınlığının yarım metreyi aştığı bölgeye giden ekipler zor şartlar altında olsa da ulaştı. 1,5 yıldır yatalak olan Mürvet Aslım'ın yardımına evde bakım hizmeti ekipleri koşuyor. Mürvet Aslım'ın evine giden ekipler, hastanın öz bakımını yaptı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:05 Kaynak: İHA

Kar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşam
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