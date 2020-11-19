Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 3. yılına girdi - Son Dakika

Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 3. yılına girdi

19.11.2020 13:04

Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 3. yılına girdi Başkan Zolan: "On binlerce vatandaşımıza evde bakım ve sağlık hizmeti veriyoruz" Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin "Sağlık Birimi" 3 yaşına girdi.

Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 3. yılına girdi

Başkan Zolan: "On binlerce vatandaşımıza evde bakım ve sağlık hizmeti veriyoruz"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin "Sağlık Birimi" 3 yaşına girdi. Bugüne kadar 13 bin 500 vatandaşa muayene, enjeksiyon ve pansuman gibi hizmetler veren sağlık birimi, 5 bin kişinin de hasta naklini yaptı.

"Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak" sloganıyla faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin "Evde Sağlık" birimi 3 yaşına girdi. 16 Kasım 2017'den bugüne günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen vatandaşların, tanısı konulmuş sağlık sorunlarının ev ortamında planlanan tedavisinin takibi ve uygulamasını yapan birim 3 yılda 13 bin 500 vatandaşın imdadına koştu. Doktor muayenesi, enjeksiyon, serum ve pansuman gibi bugüne kadar 13 bin 500 vatandaşa 342 bin kez hizmet veren Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin sağlık birimi tam donanımlı ambulanslarla 5 bin kişinin de hasta naklini gerçekleştirdi.

"Derdi sorulmayan insanımız kalmayacak"

Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin Denizli'nin tamamında gönüllere dokunmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Osman Zolan, "10 binlerce vatandaşımıza evde bakım ve sağlık hizmeti veriyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, nerede yardıma muhtaç bir vatandaşımız varsa, nerede bize ihtiyaç varsa gece gündüz demeden aşkla, muhabbetle hemşehrilerimizin yanındayız. Kapısı çalınmayan, derdi sorulmayan insanımız kalmayacak, anlayışıyla başlattığımız projemizde bugüne kadar on binlerce vatandaşımıza ulaştık. İnşallah gönüller yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 3. yılına girdi
Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 3. yılına girdi
Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 3. yılına girdi
Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 3. yılına girdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 3. yılına girdi - Son Dakika


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