Son Dakika Haberleri: Evde Başından Vurularak Öldürüldü

Evde Başından Vurularak Öldürüldü

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde İsa Y. (65) başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Evde Başından Vurularak Öldürüldü, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde İsa Y. (65) başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında İsa Y.'nin oğlu Musa Y., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde İsa Y.'nin Yumruca köyündeki evinin ikinci katında meydana geldi. Ailesi, odasına girdiği İsa Y.'yi tüfekle başından vurulmuş halde buldu. Ailenin haber vermesi sonucu köye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen İsa Y.'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Jandarmanın odada yaptığı incelemede herhangi bir silah bulunmazken, başına tüfekle bir el ateş edildiği değerlendirilen İsa Y.'nin 4 çocuğundan en büyüğü olan Musa Y., gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Musa Y.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:45 Kaynak: DHA
Sandıklı, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu! Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Cansız Beden Çıktı Çukur'da Sena'nın Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:08:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evde Başından Vurularak Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]