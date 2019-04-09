Evde Başından Vurularak Öldürüldü
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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde İsa Y. (65) başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:30 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı
ilçesinde İsa Y. (65) başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında İsa Y.'nin oğlu Musa Y., gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde İsa Y.'nin Yumruca köyündeki evinin ikinci katında meydana geldi. Ailesi, odasına girdiği İsa Y.'yi tüfekle başından vurulmuş halde buldu. Ailenin haber vermesi sonucu köye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen İsa Y.'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
Jandarmanın odada yaptığı incelemede herhangi bir silah bulunmazken, başına tüfekle bir el ateş edildiği değerlendirilen İsa Y.'nin 4 çocuğundan en büyüğü olan Musa Y., gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Musa Y.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - Afyonkarahisar
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