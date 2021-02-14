Evde başlayan yangın ahıra sıçradı, büyükbaş hayvanları köylüler kurtardı

BURDUR'da tek katlı evde çıkan yangın yandaki ahıra da sıçradı. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarılırken yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Merkez Aziziye köyünde Ayşe Seven'e ait tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Seven'in evin önünde oturduğu sırada çıkan yangın bir anda büyüyerek yandaki ahıra da sıçradı. Yangını gören köylülerin yardımıyla ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.