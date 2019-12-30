Evde baygın vaziyette bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde baygın vaziyette bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Evde baygın vaziyette bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşi tarafından evde baygın vaziyette bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evde baygın vaziyette bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşi tarafından evde baygın vaziyette bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Ç. eve geldiğinde eşi Fatma Ç'yi baygın vaziyette buldu.

Fatma Ç. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası Fatma Ç'nin oğlu Mustafa H. Ç. (30) annesini öldürdüğünü ileri sürerek polis merkezine teslim oldu.

Fatma Ç'nin cesedi otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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