ADANA'DA EVDE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN CENAZESİNE SAHİP ÇIKAN OLMADI - Son Dakika
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ADANA'DA EVDE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN CENAZESİNE SAHİP ÇIKAN OLMADI

10.04.2023 15:33

Adana'da annesi Ayşegül Talay'ın (30), evin anahtarını unuttuğu için itfaiyeden yardım istemesi üzerine, kapıyı kırıp içeriye giren ekipler tarafından ölü bulunan iki aylık Mehtap bebeğin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse tarafından...

Adana'da annesi Ayşegül Talay'ın (30), evin anahtarını unuttuğu için itfaiyeden yardım istemesi üzerine, kapıyı kırıp içeriye giren ekipler tarafından ölü bulunan iki aylık Mehtap bebeğin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse tarafından teslim alınmadı. Öte yandan tutuklanan anne Ayşegül ve polis tarafından aranan kayıp baba Suat Talay'ın komşularının, çiftin uzun süredir uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bundan dolayı mahallelinin onlarla iletişim kurmadığını söyledikleri öğrenildi. Olayın yaşandığı evin tüm pencere ve camlarının da kırık olması dikkat çekti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ADANA'DA EVDE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN CENAZESİNE SAHİP ÇIKAN OLMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA EVDE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN CENAZESİNE SAHİP ÇIKAN OLMADI - Son Dakika
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