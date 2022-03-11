Evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

11.03.2022 02:01
Evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Konya'da kendisinden haber alınamayan bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Konya'da kendisinden haber alınamayan bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 35 yaşındaki Fayzullah Fadai'den haber alamayan arkadaşları akşam saatlerinde Fayzullah Fadai'nin bulunduğu eve giderek kapıyı çaldılar. Kapının açılmaması üzerine eve durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri savcılık kararı ile kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan incelemede Fayzullah Fadai vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fayzullah Fadai'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Fadai'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, eve gelen Fayzullah Fadai'nin arkadaşları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Selçuklu, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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