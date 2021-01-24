Evde Bizi Bekleyen Tehlikeler! – Evde İş Güvenliği

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, evlerdeki riskler ve evde iş güvenliği hakkında bilgi verdi.

Özcan, birçok insanın eski binalarda oturduğunu ve evdeki en büyük riskin elektrik olduğunu söyleyerek birçok evde kaçak akım rölesi bulunmadığını belirtti.

Risklerin iş yeriyle kısıtlı olmadığını ve

evlerde de benzer risklerin olduğunu vurgulayan Özcan, evleri sadece yıkılma

riskine göre değerlendirmenin yanlış olduğunu söyledi.

Özcan, "İş sağlığı ve güvenliği, bizi sadece

iş yerinde ilgilendiren unsurları içermiyor. Günlük hayatımızda gezerken,

alışveriş merkezinde, otobüste, bunların hepsini içerisine alan geniş bir

kapsamı var." diye konuştu.