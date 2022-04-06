EVDE BULDUĞU BÖCEK İLACINI YİYEN 3 YAŞINDAKİ ÖMER FARUK, ZEHİRLENDİ - Son Dakika
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EVDE BULDUĞU BÖCEK İLACINI YİYEN 3 YAŞINDAKİ ÖMER FARUK, ZEHİRLENDİ

06.04.2022 10:19

Bursa'da, jel halindeki böcek ilacından yiyen Ömer Faruk Ö. (3) zehirlendi.

Bursa'da, jel halindeki böcek ilacından yiyen Ömer Faruk Ö. (3) zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan Ömer Faruk'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Ergül Sokak'ta meydana geldi. Ömer Faruk Ö., evde dolabın arkasında bulduğu jel halindeki böcek ilacının bir kısmını yedi. Bu sırada odaya giren annesi, Ömer Faruk'un elindeki böcek ilacını aldı. Ömer Faruk Ö. bir süre sonra rahatsızlanınca annesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk, durumu ağırlaşınca da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Faruk'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EVDE BULDUĞU BÖCEK İLACINI YİYEN 3 YAŞINDAKİ ÖMER FARUK, ZEHİRLENDİ
EVDE BULDUĞU BÖCEK İLACINI YİYEN 3 YAŞINDAKİ ÖMER FARUK, ZEHİRLENDİ

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Akhisar, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVDE BULDUĞU BÖCEK İLACINI YİYEN 3 YAŞINDAKİ ÖMER FARUK, ZEHİRLENDİ - Son Dakika


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