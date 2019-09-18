Son Dakika Haberleri: Evde bulduğu ilaçları içen çocuk zehirlendi
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Evde bulduğu ilaçları içen çocuk zehirlendi

50 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evindeki ilaçları içen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Evde bulduğu ilaçları içen çocuk zehirlendi, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evindeki ilaçları içen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Bahçekonak Mahallesi'ndeki evlerinde 3 yaşındaki Berat T, ailesinin yanında olmadığı sırada bulduğu ilaçlardan içti.

Bir süre sonra fenalaştığını gören ve ilaçlardan içtiğini anlayan yakınları, küçük çocuğu Vezirköprü Devlet Hastanesine götürdü.

Acil serviste müdahalesi yapılan ve içtiği ilaçlardan zehirlendiği belirlenen Berat T, helikopter ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Vezirköprü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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