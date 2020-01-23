Evde bulunan 23 kilo esrara tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde bulunan 23 kilo esrara tutuklama - Son Dakika

Evde bulunan 23 kilo esrara tutuklama

6 saat önce

ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Evde bulunan 23 kilo esrara tutuklama, System.String[]

ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi. Evde bulunan Adnan K. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belge şart oldu; "çakar" artık korsan satışta
Genç kızı ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulunan adam tutuklandı İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:41:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde bulunan 23 kilo esrara tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]