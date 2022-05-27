Evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı! Genç kadın son anlarında "Polis" diye bağırmış - Son Dakika
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Evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı! Genç kadın son anlarında "Polis" diye bağırmış

27.05.2022 11:42
Evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı! Genç kadın son anlarında "Polis" diye bağırmış

İstanbul Şişli'de bir evde 3 ceset bulundu. Sabah saatlerinde eve silahla gelen bir şahıs, eski kız arkadaşı ile onun yeni sevgilisi olduğu düşünülen genci öldürüp intihar etti. Mahalledeki görgü tanıkları, silah seslerinden önce genç kadının "Polis, polis" diye bağırdığını söyledi.

Şişli'deki sabah 07.00 sıralarında Fulya Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katındaki daireden iddiaya göre silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri Ö.A (29) isimli genç kız ile Y.S.B (34) ve B.V (27) isimli şahısları ölü buldu.

ALTINDAN ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ ÇIKTI

Yapılan ilk incelemelere göre Y.S.B isimli saldırgan, önce eski sevgilisi B.V. isimli genç kızı silahla vurdu. Y.S.B ardından eski kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı iddia edilen Ö.A.'yı vurup intihar etti. B.V. ile Ö.A olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

"POLİS, POLİS" DİYE BAĞIRMIŞ

Nurettin Akkaya isimli emlakçı ise, "Duyduğum kadarıyla saat 07.30 - 08.00 aralarında kadın bağırmış polis polis diye. Ondan sonra silah sesi duyulmuş. Adam herhalde önce kadına sonra kendisine sıkmış. Oturanları tanımıyorum. 30 senedir burada oturuyorum ama hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Üçüncü kişiyi bilmiyorum." dedi.

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'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu 2 kişiyi vurdu 'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu 2 kişiyi vurdu Şişli Fulya'da bir evde 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yapıyor. Şişli Fulya'da bir evde 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yapıyor.

Polis, Şişli, Fulya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı! Genç kadın son anlarında 'Polis' diye bağırmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı! Genç kadın son anlarında "Polis" diye bağırmış - Son Dakika
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