Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2) - Son Dakika

Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)

25.10.2020 21:04
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2), System.String[]

Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)TOPRAĞA VERİLDİLER Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangında dumandan zehirlenerek yaşamlarını kaybeden Ömer Hamza Topçu ve kardeşi Eymen Topçu, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'ndeki büyükbabalarının evlerinin önünde kılınan cenaze namazı...

Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangında dumandan zehirlenerek yaşamlarını kaybeden Ömer Hamza Topçu ve kardeşi Eymen Topçu, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'ndeki büyükbabalarının evlerinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Sarıahmetler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Fatih Topçu güçlükle ayakta durdu.

Baba Fatih Topçu'nun işe gittikten hemen sonra çocukların çakmakla oynarken odadaki eşyaların tutuşması sonucu yangının çıktığı, çocuklardan ikisinin korkarak kanepenin arkasına saklandıkları, annenin ise 1 kardeşi alarak dışarı çıktığı, ancak yoğun duman nedeniyle diğer çocuğu kurtaramadığı öğrenildi. Otopside, 2 kardeşin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve vücudunda yanıklar olduğu tespit edildi.


Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2)

Ömer Hamza, Ferizli, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2) - Son Dakika

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