'Evde çalışanlar, adaptasyon için işe gider gibi giyinip hazırlanmalı' - Son Dakika

ANTALYA'da, Klinik Psikolog Ceren Kaya, Covid-19 pandemisi nedeniyle evden çalışanların, sosyal ilişkilerinin bozulması sonucu stres ve kaygı altında olduklarını belirterek, sürecin kolay atlatılması için bu kişilerin tıpkı işe gider gibi giyinip hazırlanmasının adaptasyon için çok önemli olduğunu söyledi.

Klinik Psikolog Ceren Kaya, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sürecinde iş hayatında uygulanan kısa çalışma durumunun bireylerde olumsuz duygu ve düşünceleri ortaya çıkardığını aktardı. Kaya, kaygı ve stresin yükselişe geçtiği bu dönemde yapılması gerekenlere dikkati çekti. Bireylerin kendilerine 'Şimdi ne olacak' sorusunu sormaya başladığını ifade eden Kaya, "Her gün belli zamanlarda iş hayatımıza devam ederken bir anda kendimizi evden ya da yarı zamanlı çalışırken bulmanın vermiş olduğu stresle hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz" dedi.

'İŞ ARKADAŞLARINIZLA KAMERA ARACILIĞIYLA GÖRÜŞÜN'Evden çalışanların bu süreci kolay atlatabilmesi için önerilerde bulunan Ceren Kaya, "Aktif olarak çalışma hayatına devam eden bireylerin bir anda evden çalışmaları zorlu bir süreç ancak bu zorlu süreci olumluya çevirecek şeyler bizim elimizde" diye konuştu. Evden çalışma sürecinde, her güne eskiden olduğu gibi planlı başlamanın önemine değinen Kaya, "İşe gittiğimiz saatte uyanmak en önemli başlama noktası. Günlük kıyafetlerimize ev içerisinde de geçmek, adaptasyon için çok önemli bir unsurdur" dedi. Evden çalışmada sosyal ilişkilerin de etkilendiğini belirten Kaya, bireyin iş arkadaşlarıyla kamera aracılığıyla görüşmeler yaparak, kaybettiğini düşündüğü sosyal ilişkilerini toparlayabileceğini söyledi.HER GÜN İŞE GİTMEK ZORUNDA OLANLAR GÜNE KORKU VE KAYGIYLA BAŞLIYOREvde çalışmanın yol açtığı olumsuz duyguların yanı sıra işine her gün devam etmek zorunda olan bireylerin de her yeni güne kaygı ve korkuyla başladıklarını anlatan Kaya, "Eskisi gibi olmayan bir düzende çalışmaya devam etmek kişilerde olumsuz duygu ve düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır" diye konuştu.Her gün işe gidenlerin hem kendi sağlığı hem de aile içerisindeki diğer bireylerin sağlığını düşünmenin getirdiği kaygıyı yoğun olarak hissettiklerini ifade eden Kaya, " Koronavirüs sürecinde oluşan kaygı durumu aslında normal bir süreç ama belirsizliğin yaratmış olduğu kaygı, bizleri hem iş hayatımızda hem sosyal ilişkilerimizde olumsuz etkiliyor" dedi. Kaya, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymanın koronavirüs sürecinde herkesin başlıca görevi olduğunu vurgularken, yaşanan sıkıntılı süreci tüm ülkelerin yaşadığını hatırlatarak, "Bu durumu yaşayan bireylerin sadece siz olmadığını, dünya genelinde bir durum olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız" diye konuştu.ENDİŞE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYORSürekli endişe halinde olmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini de söyleyen Kaya, bu endişenin azaltılması için kişilerin işlerine odaklanması ve bu süreçte sürekli koronavirüs hakkında konuşarak endişeyi artırmaması gerektiğini ifade etti. "Arkadaşlarınızla koronavirüs dışında konuları konuşmaya çalışın" diyen Kaya, bu zorlu süreçte herkesin birbirine karşı daha ılımlı ve şefkatli olmaya özen göstermesi gerektiğine de işaret etti. Bu yeni ve farklı süreçte hayata devam ederken kaygı ve korku gibi olumsuz duygularla baş etmekte zorlanan kişilerin mutlaka profesyonel destek almasını öneren Kaya, "Bu durumlarda fiziksel sağlığımız gibi ruhsal sağlığımızın da önemini unutmadan yardım almaktan çekinmeyin" dedi.

Spor yapmanın enerjiyi yükseltmeye katkı sağladığını anlatan Kaya, "Çalışan bireyler bu süreci kolay atlatabilmeleri için kendilerine zaman ayırabilirler. Uzun zamandır yapmayı planladığı ve yapamadığı şeyleri bu süreçte gerçekleştirmek için bir liste yapıp onları hayata geçirebilirler" diye konuştu. Bu süreçte sosyal ilişkilerin de olumsuz etkilendiğini belirten Kaya, "Keyif aldığımız kişileri arayarak iletişim halinde olmak bize olumlu duyguları beraberinde getirecektir" dedi.