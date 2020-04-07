Evde çalışırken saçları şekillendirin, pijama giymeyin - Son Dakika
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Evde çalışırken saçları şekillendirin, pijama giymeyin

6 saat önce

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, korona virüsü nedeniyle çalışmayı evde sürdürenler için pratik öneriler paylaşırken, "pijama" ve "saç" uyarısında bulundu.

Evde çalışırken saçları şekillendirin, pijama giymeyin, System.String[]

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, korona virüsü nedeniyle çalışmayı evde sürdürenler için pratik öneriler paylaşırken, "pijama" ve "saç" uyarısında bulundu. Evde çalışmaya uyum sağlamak için kıyafet seçiminin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Çangarlı, "Ofise gittiğinizdeki gibi resmi giyinmek, makyaj yapmak, kravat takmak zorunda değilsiniz; ancak saçınıza şekil vererek ya da dışarıda kullandığınız rahat kıyafetleri giyerek bilgisayar başına oturmak, 'çalışma havasına' girmenize yardımcı olur. Pijamayla, günlük kıyafetle işinize motive olmanız çok güçleşir" dedi.


İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, evde çalışmayı sürdürürken zaman yönetimini iyi yapmanın, ekip ruhunu korumanın ve verimi arttırmanın büyük önem taşıdığını söyledi. Evde çalışmanın birçok kişi için yeni bir deneyim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çangarlı, gün içinde rahatlıkla uygulanabilecek tavsiyelerde bulundu.


Prof. Dr. Çangarlı, "Güne dair liste yapın ve istediklerinizi belirleyin. Yapılacaklar listesini sabahtan hazırlayın. Acil ve önemli işlere öncelik verin. Ev işlerine, çocukların ihtiyaçlarına ve kendinize ne kadar zaman ayırmanız gerektiği yönünde tahmin becerinizi geliştirin. Mükemmeliyetçilik, gizli erteleme alışkanlığından başka bir şey değildir. Her zaman eklenecek birkaç cümle, iyileştirilecek bir tasarım ya da ayrıntılandırılabilecek bir rapor vardır. Fazla mükemmeliyetçi olmayın. Bazı insanlar gece, bazıları ise gündüz daha verimli ve konsantre olabilir. Kendi enerji rutininize göre çalışma planları yapın. Beynimiz rutinlerle çalışmayı sever. Rutinlerinize, keyif aldığınız küçük kaçamakları da ekleyebilirsiniz. Örneğin akşam üstü kahve içerek ya da sevdiğiniz dizinin bir bölümünü izleyerek, çalışmanızın üstüne kendinizi ödüllendirebilirsiniz" diye konuştu.


"Çalışma arkadaşlarınıza karşı sorumluluklarınızı hatırlayın"


Prof. Dr. Çangarlı, şöyle devam etti:


"Korona virüsün oluşturduğu belirsizlik ve yüz yüze sosyalleşme imkanından mahrum olmak, sosyal medyadaki trafiğin artmasına neden oldu. Konsantre çalışmanız gereken zamanlarda, telefonunuzu gözden uzak bir yere koyun. Bildirim sesini kapatın, bilgisayarınızdan da uyarı almamak için gerekli ayarları yapın. Sosyal medya kullanımı için gün içinde belli zaman aralıkları belirleyin ve bunları aşmayın. İşinizin yapılmadığı durumda, neyin aksayacağını bilin. Çalışma arkadaşlarınıza karşı sorumluluklarınızı hatırlayın. Evden çalışıyor olmak, işlerinizi illa da tek başına halledeceğiniz anlamına gelmez. Takım arkadaşlarınız ve yöneticinizle konuşursanız, destek alma şansınız olur."


Yöneticilerinde bu süreçte çalışma saatlerini değil, sonucu ölçmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Çangarlı, yöneticilere şu önerilerde bulundu:


"Sizinle birlikte çalışanlarınızın da olağan dışı bir durumla karşı karşıya olduğunu unutmayın. Çalışma saatine değil, sonuca odaklanın. Verdiğiniz görevi tamamlayıp tamamlayamadıklarına bakın. Onlara anlaşılabilir, somut ve gerçekçi hedefler verin. Zorlayıcı hedefleri başka zamana bırakın. Profesyonel ve kişisel gelişimi destekleyecek eğitimler faydalı olacaktır. Bu dönemde pek çok eğitime, küçük bütçelerle online erişebilir; takım olarak bu eğitimleri alabilirsiniz. Bütçe ayırmak istemiyorsanız, internette ücretsiz seminerler (webinar) de mevcut. Bu sayede hem takım ruhunu korur hem de kaliteli zaman geçirerek sosyalleşirsiniz. Çalışanlarınızın yanında olduğunuzu hissettirin. Hedefleri, çalışma koşullarını, izinleri belirlerken çalışanlarınıza gerekçelerinizi açıklayın. Onlardan öneri almaya açık olun. Bu durum, aranızdaki güveni ve çalışanların bağlılığını çok daha güçlendirecektir." - İZMİR

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Makyaj, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:25 Kaynak: İHA

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