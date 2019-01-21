Son Dakika Haberleri: Evde Cesetleri Bulunan İki Kardeşin Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Evde Cesetleri Bulunan İki Kardeşin Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evde cesetleri bulunan iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Çanakkale'de yakalandı.

Evde Cesetleri Bulunan İki Kardeşin Öldürüldüğü Ortaya Çıktı, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde evde cesetleri bulunan iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Çanakkale'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sibel (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın (37) Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki evlerinde 19 Ocak'ta ölü bulunmalarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, abla ve kardeşin öldürüldüğünü belirledi.

Polis, Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi olan ve barışmak amacıyla geldiği evde iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Murat A'yı Çanakkale'de gözaltına aldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen Murat A'nın işlemleri sürüyor.

Gemlik ilçesinde 19 Ocak'ta Eşref Dinçer Mahallesi'nde ikamet eden Sibel ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Hareketsiz halde bulunan iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Gemlik, Çanakkale, Bursa, 3. Sayfa
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