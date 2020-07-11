Evde çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika

Evde çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kozan ilçesi Hacıuşağı Mahallesi Jandarma Sokak'ta dün gece saatlerinde iki katlı evin üst katından dumanların yükseldiğini görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bölgedeki elektrik enerjisi de kesildi. Çevre apartmanlarda oturanlar, evlerinin balkonlarına çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı.Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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İtfaiye, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:47 Kaynak: DHA

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