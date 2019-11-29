Son Dakika Haberleri: Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan angın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan angın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 178. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İtfaiye, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kartal'da kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti! Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 18:10:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]