Evde çıkan yangın köyde korkuya neden oldu - Son Dakika

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kürelik köyünde bir evde çıkan yangın köy sakinlerini korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, Kürelik köyünde Cemal Beyaz'a ait evde elektrik panosundan kaynaklanan yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.



Cemal Beyaz'a ait evde çıkan yangında yaklaşık 50 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - ERZİNCAN