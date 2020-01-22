Evde çıkan yangın köyde korkuya neden oldu - Son Dakika
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Evde çıkan yangın köyde korkuya neden oldu

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kürelik köyünde bir evde çıkan yangın köy sakinlerini korkuttu.

Evde çıkan yangın köyde korkuya neden oldu, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kürelik köyünde bir evde çıkan yangın köy sakinlerini korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Kürelik köyünde Cemal Beyaz'a ait evde elektrik panosundan kaynaklanan yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.


Cemal Beyaz'a ait evde çıkan yangında yaklaşık 50 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - ERZİNCAN

Refahiye, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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