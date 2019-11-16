Son Dakika Haberleri: Evde çıkan yangın paniğe neden oldu, kurtarılan kediyi mahalleli sakinleştirdi
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Evde çıkan yangın paniğe neden oldu, kurtarılan kediyi mahalleli sakinleştirdi

6 saat önce

Evde çıkan yangın paniğe neden oldu, kurtarılan kediyi mahalleli sakinleştirdi -Yangında korkan kediyi mahalle sakini kadın kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştıDÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen yangında 2 katlı evin alt katı yandı.

Evde çıkan yangın paniğe neden oldu, kurtarılan kediyi mahalleli sakinleştirdi

-Yangında korkan kediyi mahalle sakini kadın kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen yangında 2 katlı evin alt katı yandı. Yangın sırasında korkan kediyi ise mahalle sakini bir kadın kurtararak, kucağında sakinleştirmeye çalıştı.

Yangın; Düzce Merkez Karaca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karaca Mahallesi Mısır sokak'ta bulunan 2 katlı evin alt katında bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sahiplerinin olmadığı evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri Düzce belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümeden alevleri söndürdü.

Bu sırada yanan evin önünde yaşanan kargaşadan korkan bir kedi, evin önüne kalakalınca devreye mahalleli girdi. Mahallede yaşayan bir kadın yanan evin önünden kediyi alarak sakin bir yere çıkarttı. Mahalle sakini kadın kediyi kucağında uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Kediyi yanan evin önünden alarak sokağa çıkartan kadın; "Evin kedisi mi bilemiyorum ama yangından korkutuğu için kucağıma aldım. sokağa çıkarttım" dedi

Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale gelirken polis, inceleme başlattı.

Evde çıkan yangın paniğe neden oldu, kurtarılan kediyi mahalleli sakinleştirdi

Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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