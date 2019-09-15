Son Dakika Haberleri: Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

1 saat önce

Adıyaman'da, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Adıyaman'da, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiyeye yardım etmeye çalışan 1 kişi ise dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alındı.
Yangın, öğlen saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde Kamber Gözde'ye ait tek katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Bu sırada itfaiyeye yardım etmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise dumandan etkilenerek olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangın nedeni ile evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.


Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:28 Kaynak: DHA
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