Aşit Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Anne ve babaları dışarıda olan 4 çocuk, alevlerin arasında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kardeşlerden 2'sini yaralı kurtardı. Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Suriye, Aşit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü - Son Dakika

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