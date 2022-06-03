Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü - Son Dakika
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Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

03.06.2022 14:55
Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

KİLİS'te, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 kardeş yaşamını yitirdi, 2 kardeş ise yaralandı.

KİLİS'te, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 kardeş yaşamını yitirdi, 2 kardeş ise yaralandı.

Aşit Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Anne ve babaları dışarıda olan 4 çocuk, alevlerin arasında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kardeşlerden 2'sini yaralı kurtardı. Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından içeride inceleme yapan ekipler, Nur El Abo (5) ile ağabeyi Mustafa El Abo'nun (7) cansız bedenlerine ulaştı. Kardeşlerin cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
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Kaynak: DHA

Suriye, Aşit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü - Son Dakika

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