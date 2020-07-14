Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü, cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu - Son Dakika

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 7 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 5 kişi camdan çıkarak kurtulurken, 2 çocuk yaşamını yitirdi. İtfaiye ekibi yangını söndürdükten sonra, Sefa (8) ve Merve Bekil (10) isimli 2 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu.
Yangın, saat 04.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Alpagut köyü Hayallar Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuklu Bekil ailesinin yaşadığı iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, evin bitişiğinde bulunan ahıra da sıçradı. Durumu fark eden köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Aile bireylerinden 4'ü camdan atlayarak dışarıya çıktı. Evde kalan 13 yaşındaki Nurettin Bekil de baba Cemal Bekil ve köylülerin yardımıyla traktör kepçesiyle kurtarıldı. Ancak evde bulunan 8 yaşındaki Sefa ve 10 yaşındaki Merve'ye ulaşılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, eve giren itfaiye ekipleri hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuğu birbirine sarılmış vaziyette buldu.