Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü, cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu - Son Dakika

Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü, cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu (2)

2 KARDEŞ, SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren ve birbirlerine sarılmış halde bulunan Sefa (8) ve Merve (10) Bekil kardeşler, son yolculuklarına uğurlandı. 2 kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Alpagut Köyü Hayaller Mahallesi'nde bulunan köy camiine getirildi. Cenaze namazına ölen çocuklarının ailesi, yakınları ve akrabalarının yanı sıra Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek katıldı. Cenaze namazı sırasında sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı.

'UYAN ÇOCUĞUM, SEN BENSİZ NEREYE GİDİYORSUN?'

Anne Fehime Bekil, çocuklarının tabutuna sarılıp gözyaşı dökerek, "Yüzünü bir göreyim. Uyan çocuğum. Sen bensiz nereye gidiyorsun?" diyerek ağıt yaktı.

Baba Cemal ve diğer çocuğu Nurettin Bekil (13) de cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlandı. Gözyaşı döken baba ve oğlunu yakınları teskin etmeye çalıştı. 2 kardeşin cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.