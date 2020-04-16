Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine giden ambulansta tedavi edilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iki katlı bir evin üst katında bilinmeyen bir nedenle yağın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa süre içerisinde bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale ederek söndürürken dumandan etkilenen 2 kişi ise olay yerine giden ambulansta oksijen verilerek tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.