Son Dakika Haberleri: Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle döndü
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Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle döndü

1 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan ev yangınında 4 ton buğday zarar gördü.

Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle döndü, System.String[]
Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan ev yangınında 4 ton buğday zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eskin Mahallesi Karaçağıl sokakta yaşayan Nurullah S.'ye ait evde dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi itfaiye amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale gelirken evde bulunan yaklaşık 4 ton ekmeklik buğday ile bazı eşyalar zarar gördü. Yangının neden çıktığı araştırılırken İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
Selendi, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
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