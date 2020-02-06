Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü

6 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Caddesi Atmaca Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evde yalnız olduğu belirlenen 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğu kurtararak alevleri söndürdü.

Dumandan etkilenen iki kardeş, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Çocuklardan 4 yaşındaki kız yolda hayatını kaybetti, ağabeyi ise Hatay Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:35 Kaynak: AA
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