Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın son katındaki dairede sobadan yangın çıktı. Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen evdeki iki kişi ile iki komşuları da hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika