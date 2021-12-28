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Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

28.12.2021 08:45

Kayseri'de 11 katlı bir binanın üst katındaki dairede sobadan yangın çıktı. Yangında aile üyeleri son anda dışarı çıkabilirken, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın son katındaki dairede sobadan yangın çıktı. Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen evdeki iki kişi ile iki komşuları da hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kayseri, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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