Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın son katındaki dairede sobadan yangın çıktı. Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen evdeki iki kişi ile iki komşuları da hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.