Evde Çıkan Yangında 5 Çocuk Dumandan Etkilendi
1 saat önce
ORDU'nun Ünye ilçesindeki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı.
ORDU'nun Ünye
ilçesindeki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çınarlık
Mahallesi Fatih
Sokak'ta Ayhan S.'ye ait evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen Ç.S. (1), Ç.S. (2), Y.S. (2), A.S. (4) ve Y.S (6) komşuların durumu fark etmesiyle evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, 5 çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:30 Kaynak: DHA
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