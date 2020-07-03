Evde çıkan yangında 5'i ağır 16 kişi yaralandı - Son Dakika
Evde çıkan yangında 5'i ağır 16 kişi yaralandı
Binadan görüntü Solunum güçlüğü çekenlerden görüntü Ekiplerin olay yerinde incelemesi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangınında dumandan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.
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3.07.2020 20:22:47. #1.13#
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