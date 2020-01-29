Evde çıkan yangında 6 yaşında muhammed öldü, 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Evde çıkan yangında 6 yaşında muhammed öldü, 4 çocuk yaralandı

6 saat önce

Evde çıkan yangında 6 yaşında Muhammed öldü, 4 çocuk yaralandıISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, evde yalnız kalan Suriyeli 5 kardeş, çıkan yangında alevlerin arasında kaldı.

Evde çıkan yangında 6 yaşında Muhammed öldü, 4 çocuk yaralandı

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, evde yalnız kalan Suriyeli 5 kardeş, çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Çocuklardan Muhammed Hassane (6) yaşamını yitirirken, 4 çocuk ise yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 17.00 sıralarında, Suriyeli ailenin oturduğu, Camikebir Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katındaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Şarkikaraağaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride Muhammed Hassane, kardeşi Abdurrahman (1) ile Ahmed (4), Eyhem (3) ve Yasin (1) kardeşlerin bulunduğu daireye kapıyı kırarak giren ekipler alevlere müdahale etti. Çocuklardan 2'si yerde hareketsiz yatar halde, diğer 3'ü ise bir köşede birbirine sarılmış ağlarken bulundu.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuklar, ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Vücudunda yanık izleri bulunan ve dumandan etkilendiği tahmin edilen Muhammed Hassane yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan çocuklardan biri Isparta'ya sevk edilirken, diğer 3 çocuk ise Şarkikaraağaç'ta tedaviye alındı.

Çocukların annelerinin pazara gittiği, iki kadınla dini nikahla birlikte yaşayan babanın işte olduğu, çocukların ise evde tek başına oldukları belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Evde çıkan yangında 6 yaşında muhammed öldü, 4 çocuk yaralandı

Şarkikaraağaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:33 Kaynak: DHA
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