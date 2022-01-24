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Evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti

24.01.2022 21:42

Samsun'un İlkadım ilçesinde evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın zemin katından çıkan dumanı gören mahalle sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

112 Acil Servis ekipleri, evde yaptıkları incelemede Dursun ile annesi Mesure Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne ve oğlunun cesetleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti
Evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti
Evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti

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Bahçelievler Mahallesi, İlkadım, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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