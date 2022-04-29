Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

29.04.2022 10:47

Kırşehir'de evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, yaralanan ve dumandan etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

Kırşehir'de evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, yaralanan ve dumandan etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

Merkez Yenice Mahallesi 214. Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki evin oturma odasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, oturma odasında bulunan Kerzi Nur Kablan'ın (3) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan anne Selime ve dede Hacı (74) Kablan ile çocuklar Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), İbrahim (4) ve 4 aylık Hacı Mehmet Kablan, itfaiye ekiplerince evin yan penceresinin korkulukları kırılarak çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selime Kablan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, baba Yasin Kablan'ın olaydan kısa süre önce işe gitmek için evden çıktığı, yangını duyduktan sonra eve döndüğü belirtildi.

Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı
Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı
Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı
Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

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Kırşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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